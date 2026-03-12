Владимир Путин представил кандидатуру Гуришева на пост прокурора Петербурга

Президент России Владимир Путин представил в Совет Федерации кандидатуры для назначения на должности в прокуратуре РФ. Об этом сообщил председатель комитета по госстроительству верхней палаты парламента Андрей Клишас.

Кандидатура Виктора Мельника выдвинута для назначения на должность заместителя Генерального прокурора. Владимир Путин предлагает также назначить Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга, а Петра Забуркова — Ленинградской области. В качестве кандидата для назначения на пост прокурора Тверской области президент выдвинул Дениса Назаренко.

Кандидатуры рассмотрят на совместном заседании комитетов Совета Федерации. Оно пройдет 17 марта.

Татьяна Титаева