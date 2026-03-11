Суд отклонил иск активистов к Смольному по делу о возведении школы в Зеленогорске

Смольнинский районный суд рассмотрел и сразу же отклонил иск к Смольному от защитников зеленогорского леса. Об этом активисты сообщили в своем Telegram-канале 11 марта. Истцы оспаривали законность договора аренды с «Газпромом», который планирует построить на 28 га в Курортном районе Петербурга школу-пансионат на 2 тыс. детей и многоквартирное жилье.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению активистов, сделка не является инвестиционной, не приносит пользы городу и заключена с нарушениями. Они подчеркнули, что судья Андреев, рассматривавший дело, не стал углубляться в детали. «Сторонам не дали ознакомиться с возражениями ответчика, не задали вопросов по существу и не запросили дополнительные документы»,— говорится в сообщении. Теперь защитники зеленогорского леса готовятся к апелляции.

Андрей Маркелов