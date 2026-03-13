После гибели животных в приюте «Островок надежды» в Ленобласти возбудили дело

Следственные органы МВД РФ возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными после гибели собак и кошек в приюте «Островок надежды» в Ломоносовском районе Ленобласти. Новыми деталями по ситуации поделился депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

Парламентарий получил ответ на запрос в адрес Генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Дело возбудили по дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ по указанию прокуратуры региона.

После проверки в приюте сменилось руководство, угрозы жизни животным нет. Надзорный орган контролирует исполнение решения суда по обеспечению надлежащего содержания животных.

В АНО «Островок надежды» было найдено 24 трупа собак и кошек. Управление ветеринарии Ленобласти в ходе проверки после инцидента зафиксировало факты жестокого обращения с животными.

