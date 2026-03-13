В Петербурге объявили конкурс на отделку «Богатырской» за 2,1 млрд рублей

АО «Метрострой Северной столицы» объявило конкурс на выполнение архитектурно-отделочных работ и установку автоматических станционных дверей на строящейся станции метро «Богатырская» с начальной максимальной ценой контракта в 2,1 млрд рублей. Соответствующая карточка размещена на портале госзакупок. Прием заявок продлится до 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить отделку пассажирской зоны, служебных помещений и наземных сооружений. Также в задачи входят монтаж освещения, прокладка кабелей, установка информационного оборудования и другие работы. К выполнению этого этапа победитель конкурса должен приступить с 1 декабря 2026 года.

Кроме того, контракт включает установку автоматических станционных дверей на платформе. К этим работам подрядчик должен приступить с даты заключения договора. Проектом предусмотрены системы управления и электроснабжения, а также интеграция с устройствами автоматики и телемеханики движения поездов, системами транспортной и пожарной безопасности.

Артемий Чулков