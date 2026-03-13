Петербургскую «Печатню» национализировали по иску Генпрокуратуры

В доход РФ обращены 100% долей крупного петербургского производителя бумажных и картонных изделий ООО «Типография „Печатня“». Иск Генеральной прокуратуры РФ 13 марта поддержал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, стало известно «Ъ Северо-Запад».

Решение по делу появилось в материалах суда. Судебный процесс, на котором иск был полностью удовлетворен, прошел в закрытом режиме. Генеральная прокуратура просила национализировать «Печатню», посчитав сделку по продаже имущества незаконной.

После начала спецоперации бенефициары компании, резиденты Великобритании гражданин Казахстана Серей Ким и россиянин Александр Тимохин, провели сделку в целях вывода активов предприятия (оцениваются в 1,7 млрд руб.) за рубеж. Продажа «Печатни» между тем была осуществлена за счет ее же собственных средств.

Подробнее о деле вокруг компании — в материале «Ъ» «Прокуроры пришли к печатному станку».

Татьяна Титаева