Обвиняемого в поджоге АЗС в Металлострое подростка отправили в СИЗО на два месяца

Колпинский районный суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге заправки на Школьной улице в поселке Металлострой. Он пробудет в СИЗО до 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Несовершеннолетний стал фигурантом дела, возбужденного по статье о теракте. По информации следствия, обвиняемый 7 марта облил легковоспламеняющейся жидкостью ТРК АЗС Fasters Oil и поджег ее. Преступление было совершено «в целях дестабилизации деятельности органов власти».

По подозрению в причастности к поджогу заправки в тот же день задержали подростка. В ходе заседания несовершеннолетний заявил, что пойти на преступление его заставили спецслужбы, угрожавшие физической расправой ему и его семье. Родители не смогли объяснить, как потеряли контроль над подростком.

Фигурант признал вину частично, у суда просил домашний арест. Несовершеннолетний пробудет в СИЗО до 6 мая.

