Объем инвестиций в основной капитал предприятий Петербурга превысил 1,7 трлн рублей

За прошедший год объем инвестиций в основной капитал предприятий Санкт-Петербурга превысил 1,7 трлн рублей. Такой показатель рекордный для Северной столицы, отметили в пресс-службе городского правительства.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что за последние пять лет накопительный прирост индекса физического объема инвестиций составил 137%. Положительная динамика сохраняется за счет капиталовложений в машины и оборудование. Большая часть инвестиций в 2025 году приходится на эту отрасль (39,5%).

Далее идут вложения в нежилые здания и сооружения Петербурга (34,7%). В лидерах также транспортировка и хранение — 353,7 млрд рублей (24,4%) и деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 204,7 млрд рублей (14,1%).

Татьяна Титаева