Ланта-Банк подал еще один иск к отстраненному ректору СПбГУП Запесоцкому

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск АКБ «Ланта-Банк» к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому и его сыну Юрию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Истец утверждает, что в 2024 году между банком и СПбГУП был заключен кредитный договор на 200 млн рублей со сроком погашения до осени 2029 года. Весной 2025 года стороны также заключили договор о предоставлении кредитной линии на 50 млн рублей со сроком погашения до 19 декабря 2025 года. Средства были предоставлены под залог двух квартир и нескольких нежилых помещений на Невском проспекте.

«Заемщик не вернул кредитные денежные средства. На досудебную претензию с требованием полностью оплатить задолженность, реакции не последовало. По состоянию на февраль 2026 года общая задолженность заемщика составляет 271 878 381.07 рублей»,— говорится в сообщении.

Ланта-Банк просит взыскать с ответчиков жилые помещения площадью 197.6 кв.м. и 157.5. кв.м и нежилые помещения площадью 174.8 кв.м., 174 кв.м., 178.6 кв.м., 241.5. кв.м., 276 кв.м. Все они расположены в одном доме на главной улице Петербурга. Также господ Запесоцких хотят обязать выплатить госпошлину в размере 347,8 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что Петроградский райсуд зарегистрировал другой иск кредитной организации к Александру Запесоцкому. Подробности в карточке дела не приводятся, однако известно, что, по версии прокуратуры, господин Запесоцкий, «злоупотребляя полномочиями ректора», в период с 2007 по 2011 год на себя и сына как физлиц под залог имущества университета оформил в ПАО «Балтинвестбанк» и АКБ «Ланта-банк» кредиты на общую сумму 813,6 млн рублей.

Осенью прошлого года Александр Запесоцкий был отстранен от должности. Прокуратура добилась национализации СПбГУП и его имущества. По версии ведомства, Федерация независимых профсоюзов России оформила учебное заведение в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использовал его для личного обогащения.

Артемий Чулков