Ленобласть вслед за Петербургом запретила продавать детям бензин

Запрет на продажу бензина несовершеннолетним ввели в Ленинградской области вслед за Санкт-Петербургом. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Решение принято оперативным штабом субъекта. Ограничения распространяются на все АЗС на территории Ленобласти.

«Мера направлена на профилактику противоправных действий с участием подростков. Ограничение действует с 12 марта по 31 декабря 2026 года»,— уточнили в пресс-службе администрации региона.

Власти Петербурга ввели запрет на продажу бензина детям после случаев поджога заправок несовершеннолетними по наводке мошенников. Ограничения будут действовать до конца 2026 года.

Татьяна Титаева

