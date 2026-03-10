Ланта-Банк подал иск к отстраненному ректору СПбГУП Запесоцкому

АКБ «Ланта-Банк» подало иск к отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов (СПбГУП) Александру Запесоцкому. Дело о взыскании сумм по договору займа или кредитному договору было зарегистрировано в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

В карточке дела не приведены подробности, однако известно, что, по версии прокуратуры, господин Запесоцкий, «злоупотребляя полномочиями ректора», в период с 2007 по 2011 год на себя и сына как физлиц под залог имущества университета оформил в ПАО «Балтинвестбанк» и АКБ «Ланта-банк» кредиты на общую сумму 813,6 млн рублей.

Осенью прошлого года Александр Запесоцкий был отстранен от должности. Прокуратура добилась национализации СПбГУП и его имущества. По версии ведомства, Федерация независимых профсоюзов России оформила учебное заведение в свою собственность незаконно, а руководитель вуза использовал его для личного обогащения.

Артемий Чулков