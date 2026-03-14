Тариф за пользование пятью автостоянками в центре Петербурга вырастет на треть

Размер платы за пользование пятью автостоянками Санкт-Петербурга увеличится на треть. Согласно опубликованному на странице антикоррупционной экспертизы документу, час будет стоить 200 рублей.

Распоряжение подготовили в комитете по транспорту. Речь идет об автостоянках по адресам: площадь Островского, участок 10, Лиговский проспект, участок 63, Казанская площадь, участок 4, Конюшенная площадь, участок 1.

Согласно действующему распоряжению, за размещение транспортного средства придется заплатить 150 рублей за час. В случае подписания документа тариф вырастет на 33%.

Татьяна Титаева