Главные новости за неделю 22 – 28 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Смольный ищет пути для редевелопмента исторической территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале. Предварительный объем инвестиций в преображение бывшего промышленного кластера оценивается в 45 млрд рублей.

По обвинению во взятке задержан заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Илшат Купкенов. Его заключили под стражу до 17 февраля.

Базовый минимум продуктов для новогоднего стола обойдется жителям Санкт-Петербурга в 8607 рублей. За год он подорожал на 10%.

Владельцы НТЦ «Развитие» Константин Рябов и Роман Шаров приобрели по 30% долей в компании «МорТехПром», специализирующейся на изготовлении алюминиевых корпусов пультов управления для кораблей. Теперь партнеры планируют консолидировать мощности пяти своих площадок на одной территории в Колпино площадью 2 тыс. кв. м, что позволит объединить станочный парк, коллектив и портфели заказов.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину лично доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан, с 2014 года вкладывавших средства в строительство ЖК «Всеволожский штиль». Несмотря на ввод части домов в 2019 году, застройщик — ООО ПМК «Всеволожскиндстрой» — так и не завершил объект, оставив пайщиков без квартир.

Также председатель Следственного комитета обратил внимание на уголовное дело, фигуранткой которого стала преподавательница из Петербурга Афина Симеонидис, которую отравили в СИЗО по обвинению в насилии над учениками. Александр Бастрыкин поручил изменить ей избранную судом меру пресечения из-за сообщений в СМИ о невиновности учительницы. На следующий день ее отпустили под подписку о невыезде.

Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл первый этап трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка». К вечеру один из трамваев сошел с рельсов. Причиной называют засбоившую автоматизацию при переводе стрелки.

Букмекерская контора «Марафон» стала владельцем четырех петербургских IT-фирм: ООО «Сайбер», ООО «Риал стэк», ООО «Софт-айленд» и ООО «Эджайл систем», следует из ЕГРЮЛ. Ранее эти юрлица принадлежали компании iFuture (ООО «Айфьючер»), разрабатывающей программное обеспечение для спортивной аналитики.

Маркетплейс Wildberries получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Красном Бору. Объект сможет принимать сверхгабаритные товары с 26 декабря.

На Мытнинской набережной в Петербурге ввели в зимнюю эксплуатацию причал «Петропавловская крепость». Уже сейчас он принимает судно ледового класса, осуществляющее новогодние водные прогулки по центру города.

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) правоохранительные органы провели обыски в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по факту хищения более чем 26 млн рублей госсубсидий. В этот же день обыски прошли в квартире отстранненого ректора Александра Запесоцкого. После этого силовики задержали первого проректора и главного бухгалтера СПбГУП.

Начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин заявил, что Смольный может ввести ограничения на скорость мобильного интернета в центре в Петербурга на Новый год. Принимаемые меры связаны с вопросами безопасности и техническими возможностями сети.

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в кабинет главы Кронштадта Андрея Кононова из-за контрактов на благоустройство города. Речь идет о фирме, которая кратно нарастила портфель госзаказа, получив сразу несколько крупных договоров на работы в Кронштадте.

В Петербурге состоялась церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро. В ходе открытия губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский перерезали красную ленту, после чего отправились по эскалатору вниз и вместе с журналистами проинспектировали новые станции, в том числе поезда «Балтиец». После успешной проверки «Путиловской» и «Юго-Западной» разрешили пользоваться пассажирам.

АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») официально запустило серийное производство грузовиков под брендом «БАЗ» на бывшей площадке Scania и MAN в Шушарах. Серийная модельная линейка автопроизводителя предполагает выпуск самосвалов БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, а также седельных тягачей БАЗ S35A10 и бортовых машин БАЗ S31A30.

В Петербурге планируют поднять цены на проезд в транспорте с 1 января 2026 года. Согласно обсуждаемому сценарию, стоимость основных поездок может вырасти примерно на 10%. Так, разовый проезд в метро предлагается поднять с 86 до 95 рублей, а поездка по транспортной карте «Подорожник» или Единой карте петербуржца — с 60 до 66 рублей. Аналогичный рост ожидает и другие популярные варианты, включая пересадочный тариф и единый билет на 90 минут.

Ростехнадзор утвердил лицензию на вывод из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской атомной электростанции. Документ, действительный до 23 декабря 2055 года, был выдан концерну «Росэнергоатом» и официально открывает масштабный проект по снятию с эксплуатации первого в истории России энергоблока с реактором типа РБМК-1000.

Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии Мариупольского драматического театра после реконструкции. В здании заменили все несущие конструкции, установили лифт и оснастили современным сценическим, акустическим и осветительным оборудованием. При отделке помещений использовались натуральный камень, дерево, ткани и позолота. В общей сложности за три года петербургские специалисты восстановили в Мариуполе около 50 объектов.