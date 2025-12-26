Смольный вновь планирует поднять цены на проезд в транспорте с 1 января 2026 года

Власти Петербурга рассматривают возможность значительного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте с января 2026 года, сообщает «Фонтанка» 26 декабря. Согласно обсуждаемому сценарию, стоимость основных поездок может вырасти примерно на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, разовый проезд в метро предлагается поднять с 86 до 95 рублей, а поездка по транспортной карте «Подорожник» или Единой карте петербуржца — с 60 до 66 рублей. Аналогичный рост ожидает и другие популярные варианты, включая пересадочный тариф и единый билет на 90 минут.

Особенно заметным повышение будет для пользователей безльготных проездных на длительный срок. Месячный единый билет на все виды транспорта может подорожать на 449 рублей, до 4938 рублей. Стоимость проездного только на метро планируют увеличить до 3638 рублей, а на автобус — до 2648 рублей. Суточные билеты также подорожают пропорционально.

При этом Смольный планирует сохранить текущие цены на льготные проездные для студентов и школьников. Для них стоимость месячных именных билетов останется на прежнем уровне. Если предложение будет одобрено, это станет уже вторым повышением за короткий период, следующее за ростом тарифов в январе и августе 2025 года.

Андрей Маркелов