Новый трамвай «Славянка» сошел с рельсов в первый день работы

Скоростной трамвай «Славянка» сошел с рельс в первый день работы на линии между Купчино и Шушарами, сообщает «Фонтанка». Инцидент случился 24 декабря рядом с остановкой «Валдайская улица». В результате происшествия никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, засбоила автоматизация при переводе стрелки. На место происшествия немедленно выехали аварийные бригады. Сейчас линия работает в режиме реверсивного движения усилиями четырех составов.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что официальное движение трамваев «Славянка» для пассажиров запустили 24 декабря в 15:00. На церемонию открытия приезжал губернатор Петербурга Александр Беглов. По словам градоначальника, в ходе второго этапа линию протянут до Славянки в 2026 году.

Андрей Маркелов