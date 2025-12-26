На бывшей площадке Scania и MAN в Петербурге открыли производство тяжелых грузовиков

АО «Романов» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») официально запустило серийное производство грузовиков под брендом «БАЗ» на бывшей площадке Scania и MAN в Шушарах, передает с места события, 26 декабря, корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие производства тяжелых грузовиков на бывшей площадке Scania и MAN

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Открытие производства тяжелых грузовиков на бывшей площадке Scania и MAN

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Серийная модельная линейка автопроизводителя предполагает выпуск самосвалов БАЗ S32A50 для перевозки сыпучих, навалочных и других грузов, а также седельных тягачей БАЗ S35A10 и бортовых машин БАЗ S31A30 на модульном шасси 66.

Ключевые компоненты для производства компания получает от российских и белорусских поставщиков, отметили в представители АО «Романов». Машины уже прошли испытания в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области. Опытные образцы были также переданы для эксплуатационных тестов в подразделения «Газпрома».

Инвестиции в производство составили более 8 млрд рублей.

По словам замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова в 2026 году на заводе планируют выпустить около 600 единиц техники при производственной мощности 2000 шт. Продавать машины будут через дилерскую сеть из 39 торговых точек по всей РФ.

Также господин Подвязников отметил, что техникой БАЗ заинтересовались в ОАЭ, куда завод уже отправил две модели на испытания.

Владимир Колодчук