Беглов принял участие в церемонии открытия Мариупольского драмтеатра

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии Мариупольского драматического театра после реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 28 декабря.

В здании заменили все несущие конструкции, установили лифт и оснастили современным сценическим, акустическим и осветительным оборудованием. При отделке помещений использовались натуральный камень, дерево, ткани и позолота. Фасад драмтеатра покрыли гранитом и травертином. Две скульптуры на фронтоне отреставрировали, остальные воссоздали с помощью слепков.

Напомним, что 16 марта 2022 года здание драматического театра в Мариуполе было разрушено взрывом, в этот момент в бомбоубежище в здании находились люди. Украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара. В Минобороны РФ обвинение отрицали. В российском ведомстве заявили, что здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона "Азов"» (признан в РФ террористическим и запрещен).

Градоначальник отметил, что по поручению Владимира Путина Петербург принял активное участие в восстановлении Мариуполя. С 1 июня 2022 года города стали побратимами, а первые колонны с рабочими и техникой из Северной столицы прибыли через три дня. За три года петербургские специалисты восстановили в общей сложности около 50 объектов.

Артемий Чулков