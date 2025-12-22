Новогодний стол в Петербурге в 2025 году подорожал на 10%

Базовый минимум продуктов для новогоднего стола обойдется для жителей Санкт-Петербурга в 8607 рублей. За год он подорожал на 10%, сообщили в пресс-службе IT-компании «Эвотор».

В Москве же продуктовый набор обойдется в 9948 рублей, за год прирост составил 13%. В среднем по России новогодний стол подорожал на 10% (7248 рублей).

Аналитики изучили стоимость 25 популярных позиций. Среди них ингредиенты для праздничных салатов, основных блюд, фрукты и алкогольные и безалкогольные напитки, хлеб и сладости.

Больше всего за год подорожали шпроты, в среднем 146 рублей за банку (+26%). Далее идут водка, 725 рублей за бутылку (+21%), и шоколадные конфеты, 385 рублей за 0,5 кг (+21%). С другой стороны, на 12% подешевели яйца, на 14% — картофель, на 8% — мандарины.

Татьяна Титаева