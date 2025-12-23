Новые владельцы «МорТехПрома» планируют перевезти производство в Колпино

Владельцы НТЦ «Развитие» Константин Рябов и Роман Шаров приобрели по 30% долей в компании «МорТехПром», специализирующейся на изготовлении алюминиевых корпусов пультов управления для кораблей, сообщает «Деловой Петербург». Теперь партнеры планируют консолидировать мощности пяти своих площадок на одной территории в Колпино площадью 2 тыс. кв.м, что позволит объединить станочный парк, коллектив и портфели заказов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объединение направлено на синергию в высокотехнологичных секторах. НТЦ «Развитие» поставляет запорную арматуру для атомных станций, включая «Бушер» в Иране и «Аккую» в Турции, в то время как «МорТехПром» работает на военное кораблестроение и нефтегазовую отрасль.

Как отметил генеральный директор «МорТехПрома» Сергей Бескровный, оставшийся владельцем 40% долей компании, такая коллаборация создает мощную площадку с дополнительными 25 станками и новым пулом заказов. Господин Рябов ожидает, что это позволит нарастить общий портфель заказов до 1 млрд рублей в год в ближайшие 2–3 года.

Эксперты рынка видят в объединении как логику, так и риски. С одной стороны, производство оборудования для судостроения и атомной энергетики задействует схожее оборудование и компетенции, а сотрудничество может способствовать модернизации отраслей. С другой — успех предприятия зависит от четкого разделения стандартов производства, глубокого отраслевого опыта руководства и долгосрочной государственной поддержки как ключевого заказчика.

Андрей Маркелов