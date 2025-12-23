Бастрыкин взял на особый контроль ситуацию с обманутыми дольщиками во Всеволожске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленобласти Сергею Сазину лично доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав граждан, с 2014 года вкладывавших средства в строительство ЖК «Всеволожский штиль». Несмотря на ввод части домов в 2019 году, застройщик — ООО ПМК «Всеволожскиндстрой» — так и не завершил объект, оставив пайщиков без квартир.

Многочисленные обращения дольщиков в различные инстанции до текущего момента оставались безрезультатными. Ранее следственные органы неоднократно возбуждали уголовные дела, однако заместители Всеволожского городского прокурора отменяли эти решения. Не помогло и их обжалование перед вышестоящими прокурорскими работниками. В настоящее время СУ СК по Ленобласти вновь возбудило уголовное дело для защиты прав граждан.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что покупательница квартиры во всеволожском ЖК «А101 Всеволожск» ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина попросила его разобраться с переносами сроков сдачи дома.По ее словам, новостройку обещали сдать 30 сентября 2025 года. В июле сроки перенесли на декабрь.

Андрей Маркелов