После СПбГУП с обысками нагрянули к отстраненному ректору Запесоцкому

К отстраненному ректору Санкт-Петербургского государственного университета профсоюзов Александру Запесоцкому пришли с обысками. В четверг, 25 декабря, оперативные мероприятия прошли и в самом вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как пишет «Фонтанка», обыски прошли в отсутствие господина Запесоцкого. Сам он проходит лечение в клинике. Его квартиру вскрыли и осмотрели. В постановлении на обыск также фигурировало имя его супруги, у нее изъяли ключи от взятой в аренду машины.

Обыск прошел по делу о хищении 26,9 млн рублей на научных исследованиях вуза. Следственные действия в университете 25 декабря провело МВД России, они были инициированы по заявлению врио главы университета Евгения Лубашева.

Татьяна Титаева