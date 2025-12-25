Смольный предупредил о возможном замедлении мобильного интернета на Новый год

Начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин в ходе пресс-конференции ТАСС от 25 декабря заявил, что Смольный может ввести ограничения на скорость мобильного интернета в центре в Петербурга на Новый год.

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По словам господина Равина, речь идет о местах массового скопления людей, в зоне проведения мероприятий. Мобильная сеть будет работать как прежде. Принимаемые меры связаны с вопросами безопасности и техническими возможностями сети.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в последний раз мобильный интернет в городе отключали 22 декабря, чтобы обеспечить безопасность саммита ЕАЭС и лидеров стран СНГ. Проблемы со связью наблюдались и на следующий день.

Андрей Маркелов