Ростехнадзор выдал лицензию на вывод из эксплуатации энергоблока №1 ЛАЭС

Ростехнадзор утвердил лицензию на вывод из эксплуатации энергоблока №1 Ленинградской атомной электростанции. Документ, действительный до 23 декабря 2055 года, был выдан концерну «Росэнергоатом» и официально открывает масштабный проект по снятию с эксплуатации первого в истории России энергоблока с реактором типа РБМК-1000.

Работы будут проводиться по типовой модели «немедленного демонтажа», рассчитанной примерно на 30 лет. Этот подход предусматривает полный разбор оборудования, включая реакторные установки, и безопасное удаление всех образующихся радиоактивных отходов. В течение первых восьми лет планируется создать необходимую инфраструктуру для безопасного проведения работ, после чего начнется демонтаж незагрязненного и слабозагрязненного оборудования.

Заключительным этапом станет демонтаж реакторов с применением специальных роботизированных комплексов. Все извлеченные высокоактивные элементы будут помещаться в специализированные инженерные контейнеры для последующей передачи Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Проект позволит накопить уникальный опыт, который в дальнейшем может быть использован при выводе из эксплуатации аналогичных реакторов.

Андрей Маркелов