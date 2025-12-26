Беглов открыл станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» для пассажиров

В Петербурге днем 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро.

Пассажиры на станции метро «Кировский завод» перед переходом на новую станцию метро «Путиловская». Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Открытие новых станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в составе первого участка шестой линии Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

В ходе открытия губератор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский перерезали красную ленту, после чего отправились по эскалатору вниз и вместе с журналистами проинспектировали новые станции, в том числе поезда «Балтиец». После успешной проверки «Путиловской» и «Юго-Западной» разрешили пользоваться пассажирам.

К 2035 году в Петербурге обещают открыть 14 станций. В течение трех лет на строительство выделят 217 млрд рублей, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят запланировано 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени должны быть завершены. На 2027 год под строительство предусмотрено 80 млрд рублей, а на 2028 год — 86,3 млрд рублей.

По плану, возведение «Улицы Доблести» запланировано на 2028 год, на 2029 год — «Богатырской», «Каменки» и выхода со станции «Театральная». В 2030 году откроют «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».

Подробнее о планах развития метрополитена Санкт-Петербурга в материале «Ъ Северо-Запад» «За двумя станциями погонишься».

Артемий Чулков, Андрей Маркелов