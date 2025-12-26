Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Беглов открыл станции метро «Путиловская» и «Юго-Западная» для пассажиров

В Петербурге днем 26 декабря состоялась торжественная церемония открытия станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная», которые входят в состав первого участка шестой линии метро.

Предыдущая фотография
Пассажиры на станции метро «Кировский завод» перед переходом на новую станцию метро «Путиловская».

Пассажиры на станции метро «Кировский завод» перед переходом на новую станцию метро «Путиловская».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Открытие новых станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в составе первого участка шестой линии

Открытие новых станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в составе первого участка шестой линии

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

Следующая фотография
1 / 2

Пассажиры на станции метро «Кировский завод» перед переходом на новую станцию метро «Путиловская».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Открытие новых станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» в составе первого участка шестой линии

Фото: Пресс-служба «Метростроя Северной столицы»

В ходе открытия губератор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский перерезали красную ленту, после чего отправились по эскалатору вниз и вместе с журналистами проинспектировали новые станции, в том числе поезда «Балтиец». После успешной проверки «Путиловской» и «Юго-Западной» разрешили пользоваться пассажирам.

К 2035 году в Петербурге обещают открыть 14 станций. В течение трех лет на строительство выделят 217 млрд рублей, из которых в 2026 году предусмотрено 51 млрд, из которых на «Юго-Западную» потратят запланировано 15,1 млрд рублей, хотя все работы к тому времени должны быть завершены. На 2027 год под строительство предусмотрено 80 млрд рублей, а на 2028 год — 86,3 млрд рублей.

По плану, возведение «Улицы Доблести» запланировано на 2028 год, на 2029 год — «Богатырской», «Каменки» и выхода со станции «Театральная». В 2030 году откроют «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную».

Подробнее о планах развития метрополитена Санкт-Петербурга в материале «Ъ Северо-Запад» «За двумя станциями погонишься».

Артемий Чулков, Андрей Маркелов

Новости компаний Все