Wildberries запустит логистический комплекс в Красном Бору с годовым запозданием

Маркетплейс Wildberries получил разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди логистического комплекса в Красном Бору. Объект сможет принимать сверхгабаритные товары с 26 декабря, сообщили «Фонтанке» в компании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь первой очереди распределительного центра — 95 тыс. кв. м. После полного запуска, запланированного на 2026 год, она вырастет до 154 тыс. кв. м. В Wildberries рассказали, что в логистическом центре будут функционировать роботы, которые помогут перемещать паллеты с товарами.

Ранее глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким заявляла, что объект заработает до конца 2024 года.

Артемий Чулков

