Смольный вновь займется поиском вариантов для реновации «Красного треугольника»

Смольный ищет пути для редевелопмента исторической территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале, сообщает «Деловой Петербург».

Предварительный объем инвестиций в преображение бывшего промышленного кластера оценивается в 45 млрд рублей. Основным условием является сохранение и адаптация ансамбля зданий, многие из которых являются объектами культурного наследия, для современного использования.

В настоящее время ситуация на территории неоднородна: часть корпусов сдают под офисы или производство, в то время как другие памятники, особенно со стороны Обводного канала, находятся в аварийном состоянии — с разбитыми окнами и поврежденными кровлями.

Комитет по инвестициям Петербурга ведет работу по вовлечению площадки в инвестиционный оборот, однако конкретная концепция так и не была представлена инвестором, обещавшим ее еще в 2021 году.

По словам экспертов, реализация столь масштабного проекта невозможна без частных инвестиций. Власти города подчеркивают, что преждевременно говорить о детальном плане — для начала необходимо провести полную инвентаризацию и комплексные изыскательские работы на всей территории «Красного треугольника».

Андрей Маркелов