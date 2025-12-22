Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный вновь займется поиском вариантов для реновации «Красного треугольника»

Смольный ищет пути для редевелопмента исторической территории завода «Красный треугольник» на Обводном канале, сообщает «Деловой Петербург».

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Предварительный объем инвестиций в преображение бывшего промышленного кластера оценивается в 45 млрд рублей. Основным условием является сохранение и адаптация ансамбля зданий, многие из которых являются объектами культурного наследия, для современного использования.

В настоящее время ситуация на территории неоднородна: часть корпусов сдают под офисы или производство, в то время как другие памятники, особенно со стороны Обводного канала, находятся в аварийном состоянии — с разбитыми окнами и поврежденными кровлями.

Комитет по инвестициям Петербурга ведет работу по вовлечению площадки в инвестиционный оборот, однако конкретная концепция так и не была представлена инвестором, обещавшим ее еще в 2021 году.

По словам экспертов, реализация столь масштабного проекта невозможна без частных инвестиций. Власти города подчеркивают, что преждевременно говорить о детальном плане — для начала необходимо провести полную инвентаризацию и комплексные изыскательские работы на всей территории «Красного треугольника».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все