На Мытнинской набережной в Петербурге ввели в зимнюю эксплуатацию причал «Петропавловская крепость». Уже сейчас он принимает судно ледового класса, осуществляющее новогодние водные прогулки по центру города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

«Первое зимнее судно, которое уже обслуживает пассажиров — это теплоход "Шустрый бобер", запущенный компанией "Астра Марин". Мы продолжаем развивать водный транспорт в Петербурге, делая его доступным круглый год, чтобы каждый мог в любое время открыть для себя красоту нашего города с воды»,— прокомментировал ввод причала в зимнюю эксплуатацию первый зампред комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков.

В ведомстве уточнили, что новые маршруты зимней навигации занесены в государственную информационную систему «Перечень маршрутов водного транспорта». Двухпалубный теплоход-ледокол отправляется с городского причала, который обслуживает подведомственное комтрансу СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

Андрей Цедрик