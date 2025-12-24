Обвиняемую в совращении школьников учительницу отпустили под подписку о невыезде

Городское управление СК РФ по Петербургу отпустило под подписку о невыезде 22-летнюю учительницу Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении учеников, сообщает «Фонтанка» 24 декабря.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее об этом просил глава СК Александр Бастрыкин. Выборский районный суд, по данным издания, меру пресечения не менял. О страже ходатайствовало само следствие, которое посчитало, что девушка в марте и апреле этого года совершила «действия сексуального характера» с двумя школьниками в возрасте 12 лет.

Сама Симеонидис считает, что обвинения — месть одного из подростков за отказ завести роман. По ее словам, школьник признавался в любви, трогал ее за грудь и колени.

Андрей Маркелов