Бастрыкин поручил отпустить из СИЗО обвиняемую в насилии над учениками петербурженку

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на уголовное дело, фигуранткой которого стала преподаватель Афина Симеонидис. Поскольку в СМИ распространяются сведения о невиновности в совершении преступления, председатель СКР поручил изменить ей меру пресечения.

Госпожа Симеонидис стала фигуранткой дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ее арестовали 18 декабря на срок до 15 февраля. Ей предъявили обвинение в совершении противоправных действий с двумя несовершеннолетними 2013 года рождения.

Афина Симеонидис утверждает, что ее оговорил один из подростков по причине отказа. В Следственном комитете заметили, что распространяются и другие мнения о невиновности девушки.

Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде. Он также затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

Татьяна Титаева