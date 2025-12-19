Петербургскую учительницу арестовали по делу о сексуальном насилии над учениками

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афины Симеонидис, которую обвиняют по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних).

Как сообщили поздно вечером 18 декабря в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, в апреле-июле этого года гражданка Симеонидис, находясь у себя дома и «осознавая противоправность и аморальность своих действий, с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших 2013 года рождения иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних». Преступление могло быть совершено трижды, отметили в пресс-службе судов.

По данным «Ъ Северо-Запад», обвиняемая работает учительницей, преподает английский язык и является классным руководителем у учеников 5-го класса одной из школ Выборгского района. Помимо этого, недавняя выпускница педагогического вуза активно участвовала в мероприятиях и международных форумах в качестве волонтера.

Свою вину преподавательница не признала и просила избрать домашний арест. Суд, тем не менее, отправил ее в СИЗО на срок до 15 февраля.

Андрей Цедрик