Полиция проводит обыски в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) правоохранительные органы в настоящее время проводят обыски. Информацию об этом подтвердила «Ъ Северо-Запад» адвокат Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) Наталья Черникова.

Отстраненный ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий во время заседания в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Сегодня в СМИ появились сообщения, что временное руководство вуза заявило о пропаже 26 млн рублей в последние пять лет, когда образовательным учреждением руководил отстраненный ныне по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ ректор СПбГУП Александр Запесоцкий.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», следственные действия проводит МВД России, они были инициированы по заявлению врио главы университета Евгения Лубашева.

Силовые мероприятия, как пишет «Фонтанка», проходят в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Похищены могут быть бюджетные деньги, которые учреждение получило в качестве госсубсидий.

В октябре Арбитражный суд решил передать СПбГУП в государственную собственность. В Генпрокуратуре заявили, что господин Запесоцкий присвоил имущество университета и якобы выводил активы вуза через офшоры в собственность сына. Сам экс-ректор все эти обвинения отрицает.

Андрей Кучеров