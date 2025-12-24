Букмекер «Марафон» купил четыре петербургских IT-фирмы

Букмекерская контора «Марафон» стала владельцем четырех петербургских IT-фирм: ООО «Сайбер», ООО «Риал стэк», ООО «Софт-айленд» и ООО «Эджайл систем», следует из ЕГРЮЛ. Ранее эти юрлица принадлежали компании iFuture (ООО «Айфьючер»), разрабатывающей программное обеспечение для спортивной аналитики.

Фото: Духанин Дмитрий / Ъ

«Ъ Северо-Запад» направил в компании запросы с просьбой прокомментировать сделку. На момент публикации ответов не поступило.

БК «Марафон» работает на российском букмекерском рынке с 1998 года. С 2020 года конторой на 100% владеет китайская Alen Solutions Limited. Гендиректором значится Наталья Вилкова (экс-владелец ООО «Айфьючер»). Выручка БК Марафон по итогам 2024 года составила 18,7 млрд рублей, чистая прибыль — 791 млн. руб.

Владимир Колодчук