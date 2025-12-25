В кабинет главы Кронштадта Кононова нагрянули силовики

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в кабинет главы Кронштадта Андрея Кононова. Силовиков интересуют контракты на благоустройство города, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Кронштадтского района Санкт Петербурга Андрей Кононов (в центре)

Речь идет о фирме, которая кратно нарастила портфель госзаказа, получив сразу несколько крупных договоров на работы в Кронштадте. Подробности оперативных мероприятий уточняются.

Татьяна Титаева