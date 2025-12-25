В кабинет главы Кронштадта Кононова нагрянули силовики
Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли в кабинет главы Кронштадта Андрея Кононова. Силовиков интересуют контракты на благоустройство города, сообщает «Фонтанка».
Глава администрации Кронштадтского района Санкт Петербурга Андрей Кононов (в центре)
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Речь идет о фирме, которая кратно нарастила портфель госзаказа, получив сразу несколько крупных договоров на работы в Кронштадте. Подробности оперативных мероприятий уточняются.