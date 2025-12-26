Первого проректора и главбуха СПбГУП задержали после обысков

В Санкт-Петербурге после прошедших накануне обысков задержали первого проректора и главного бухгалтера СПбГУП. Они задержаны на 72 часа, выяснил «Ъ Северо-Запад».

В Северной столице расследуется дело о хищении денежных средств, выделенных на научные исследования. Речь идет о сумме, превышающей 26 млн рублей.

Напомним, что накануне силовики пришли с обысками в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Поводом стало заявление временного руководства вуза о пропаже средств за последние пять лет, когда образовательным учреждением руководил отстраненный ныне по ходатайству Генпрокуратуры РФ ректор СПбГУП Александр Запесоцкий. Позднее оперативные мероприятия прошли также в квартире самого господина Запесоцкого в его отсутствие. Сам он, по некоторым данным, находится на лечении за границей.

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик