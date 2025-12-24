«Мы продолжаем жить с мыслью, что страна наконец объединится и положит конец этому президентству»

Вечером 23 декабря в США были раскрыты очередные материалы по делу Джеффри Эпштейна. Из них стало ясно, что Дональд Трамп гораздо чаще контактировал со скандально известным финансистом, чем было известно ранее. Теперь обозреватели пытаются понять, к каким политическим последствиям могут привести новые данные.

Фотографии в доме Джеффри Эпштейна, на которых в том числе есть Дональд Трамп Фото: Justice Department / Handout / Reuters Фото Дональда Трампа с женщиной, найденное в доме Джеффри Эпштейна Дональд Трамп и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл Фото: Justice Department / Handout / Reuters Дональд Трамп в компании женщин

Заретушированные части некоторых файлов Эпштейна оказалось легко просмотреть

Части некоторых файлов, обнародованных в рамках расследования дела Эпштейна, не были должным образом отредактированы в цифровом виде. Некоторая цензурированная информация легко выявлялась путем копирования и вставки закрашенного текста в отдельный файл. Так стало еще раз видно, как господин Эпштейн совершал свои злоупотребления и скрывал свои деньги с помощью финансовых и корпоративных структур. Легкость, с которой удалось восстановить материалы, позволяет предположить, что по крайней мере некоторые материалы были поспешно подвергнуты цензуре.

Трамп, Эпштейн и женщины

Архивы Эпштейна представляют собой огромный массив документов. На их изучение потребуется время, но Трамп давно уже ясно дал понять свое отношение к женщинам. Будучи бизнесменом, стремящимся к пиару, он всегда охотно описывал свои завоевания, реальные и вымышленные. С тех пор как он стал политиком, картина только обострилась. Около 20 женщин публично обвинили президента в различных формах сексуальных домогательств. (Он всегда отрицал эти обвинения.)

Конверт с письмом, в котором Джеффри Эпштейн упоминает Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором обсуждается предполагаемое фото Эпштейна и Трампа на телефоне Стива Бэннона Фото: Justice Department / Handout / Reuters Емейл, в котором содержатся детали перелетов частного джета Джеффри Эпштейна с упоминанием Дональда Трампа Фото: Justice Department / Handout / Reuters

Ежедневно перебирая обломки накапливающегося послужного списка и биографии Трампа, мы продолжаем жить с мыслью, что каким-то образом где-то появится документ или деталь настолько гротескная, настолько компрометирующая, что страна наконец объединится и объявит об окончании этого президентства. Еще один случай сексуального насилия, жестоких и незаконных депортаций, финансовых махинаций. Еще одно проявление расизма и антисемитизма в лагере MAGA, еще одно возмутительное оскорбление иностранного лидера или журналистки, еще одно нарушение конституционных и институциональных норм.

Новые заголовки в газетах, посвященные Эндрю, еще раз подтверждают проницательность решения короля

Читая новые разоблачения, касающиеся Эндрю Маунтбеттен-Виндзора (в связи с делом Эпштейна.— “Ъ”), можно с уверенностью заключить: Букингемский дворец рад, что он больше не принц. Чарльз наконец-то разорвал связи с Эндрю, завершив дело, которое покойная королева не хотела — или не могла — сделать. Это решение может вполне оказаться одним из лучших за время его правления. Легко забыть, что всего три месяца назад Эндрю был герцогом, носил титул принца и, возможно, даже планировал в рождественские праздники выехать со своей семьей на охоту. Теперь же он выглядит одиноким.

Почему может пройти много времени, прежде чем мы узнаем больше о файлах Эпштейна

Движение MAGA, поддерживающее Трампа, потребовало обнародования файлов. Президент США подчинился, хотя и не очень охотно. Но может потребоваться какое-то время, прежде чем станет точно известно, что именно содержат эти многочисленные файлы, что изображено на фото и кто упоминается в документах. Потому что сейчас начинается настоящая работа с ними. Файлы будут тщательно отфильтрованы, фотографии — верифицированы, документы — изучены. А это очень большой объем работы. Большая работа предстоит журналистам, IT-криминалистам, специалистам по анализу данных и другим, кому придется просматривать и изучать материалы и, где это возможно, устанавливать контекст или источники файлов.

