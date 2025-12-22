Конгрессмены требуют прозрачности

История покойного скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в серии громких преступлений сексуального характера и сутенерстве, снова оказалась в центре внимания американских СМИ. После того как Минюст США опубликовал очередной массив документов, связанных с этим делом, члены Конгресса вновь заподозрили администрацию Дональда Трампа и лично генпрокурора Пэм Бонди в избирательном раскрытии информации. С подробностями из США — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters Дональд Трамп (слева) и Джеффри Эпштейн (второй слева)

Публикация была осуществлена во исполнение закона о прозрачности файлов Эпштейна, принятого почти единогласно в Конгрессе в ноябре и подписанного Дональдом Трампом. Республиканские лидеры поддержали этот законопроект под давлением общественности и ранее всячески препятствовали вынесению его на голосование в нижней палате. Только благодаря переходу на сторону демократов нескольких республиканцев была принята резолюция, которая обязала спикера Палаты представителей Майка Джонсона выдвинуть законопроект к рассмотрению законодателями. Опасаясь общественного порицания, консерваторы, за исключением лишь одного конгрессмена, согласились одобрить инициативу.

Закон обязывал ведомство в течение 30 дней раскрыть все незасекреченные материалы по этому делу, разрешив редактирование документов только для защиты жертв, текущих расследований и интересов национальной безопасности. Однако уже первая публикация показала, что действия Минюста резко расходятся с ожиданиями законодателей.

19 декабря на сайте Минюста появились сотни тысяч страниц документов. Министерство юстиции также опубликовало 119-страничную стенограмму заседаний большого жюри по возбужденному в 2021 году делу в отношении Гилейн Максвелл, сообщницы Эпштейна.

Но значительная часть текста оказалась зачеркнутой. Более того, около полутора десятков файлов исчезли из публичной базы без объяснений. Среди них был и файл с фотографией, на которой Дональд Трамп запечатлен вместе с Эпштейном, своей женой Меланией Трамп и Гилейн Максвелл.

Снимок позже вернули после дополнительной проверки.

Особую роль в раскручивании скандала сыграли демократы из комитета по надзору Палаты представителей, которые непосредственно отслеживали содержимое выложенных файлов. Обнаружив, что фото с Трампом исчезло, они в соцсетях публично обратились к генпрокурору Пэм Бонди с вопросом: «Что еще скрывается?» В серии постов на платформе X демократы обвинили Минюст в «неполной выдаче» данных и «слишком большом количестве правок», потребовав объяснить, почему часть файлов, включая материалы с участием президента, была удалена спустя всего сутки после публикации.

Заместитель генпрокурора Тодд Бланш, курировавший публикацию и ранее работавший личным адвокатом Дональда Трампа, в интервью Fox News объяснил удаление «протоколами защиты жертв», заявив, что фото временно убрали для дополнительной проверки после обращения представителей пострадавших. Одновременно он подчеркнул, что Минюст «не редактирует имена политиков, кроме случаев, когда они сами являются жертвами» и что все правки касаются только идентифицирующей информации о потерпевших. Он также заверил, что за соблюдением закона и приватности жертв следит большое число сотрудников прокуратуры.

По словам Тодда Бланша, проверка проходила в несколько этапов, включая анализ всех материалов на предмет соответствия требованиям со стороны 187 юристов из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. Затем группа контроля качества из 25 юристов провела проверку второго уровня, чтобы убедиться, что личная идентификационная информация жертв была должным образом засекречена и что материалы, которые не должны быть засекречены, не были отмечены для удаления. Затем помощники прокурора США из Южного округа Нью-Йорка проверили соответствующие материалы, чтобы подтвердить правильность засекречивания. Также Тодд Бланш добавил, что в ходе внутренней ревизии ведомство выявило более 1,2 тыс. жертв и членов их семей, чьи данные были скрыты.

Несмотря на разъяснения Минюста, ряд конгрессменов счел такую публикацию грубым нарушением духа и буквы принятого закона. Его соавторы демократ Ро Ханна и республиканец Томас Мэсси заявили в эфире CBS, что готовят резолюцию о применении к Пэм Бонди процедуры обвинения в «неуважении к Конгрессу» — инструмента, который позволяет Палате представителей самостоятельно, без участия Министерства юстиции, штрафовать и даже задерживать должностных лиц за отказ подчиняться требованиям законодателей.

По словам Томаса Мэсси, «самый быстрый способ добиться справедливости для жертв — обвинить Пэм Бонди в прямом неуважении к Конгрессу и штрафовать ее за каждый день, пока документы не обнародованы полностью».

Ро Ханна пошел еще дальше: он публично не исключил возможных процедур импичмента в отношении ответственных за публикацию чиновников Минюста, если будет доказано, что они намеренно скрывали материалы. «Пэм Бонди нарушает закон. Это и есть тот коррумпированный "класс Эпштейна", от которого устали американцы»,— заявил конгрессмен. Тем не менее многие эксперты считают, что привлечь генпрокурора или ее подчиненных к ответственности будет крайне сложно.

Формально Минюст продолжает ссылаться на сам текст закона, который позволяет ведомству редактировать материалы в интересах национальной безопасности, внешней политики и текущих расследований. В письме Конгрессу, которое оказалось в распоряжении The Hill, Тодд Бланш подчеркнул, что суды Нью-Йорка и Флориды разрешили снять часть прежних ограничений секретности, и назвал нынешнее раскрытие «историческим по масштабу и беспрецедентным».

При этом Минюст официально заявил, что «не нашел достоверных доказательств шантажа видных персон Эпштейном» и не увидел оснований для новых расследований в отношении не обвиненных ранее третьих лиц. Этот тезис воспринимается критиками как попытка заранее снять вопросы о возможной ответственности влиятельных фигур, имена которых все же всплывают в файлах,— от бизнесменов до бывших и действующих политиков, включая Билла Клинтона, фигурирующего на фотографиях с Эпштейном.

Для Дональда Трампа и Республиканской партии, которые строили свою кампанию на обещаниях «осушить вашингтонское болото» и раскрыть коррупцию элит, история с «файлами Эпштейна» обернулась сложным испытанием. С одной стороны, Белый дом подчеркивает, что именно при Дональде Трампе был принят закон о прозрачности. С другой — серьезная редактура документов, исчезновение файлов и формализм подпитывают нарратив их оппонентов-демократов о том, что администрация ведет двойную игру.

В Минюсте заверяют, что пятничные документы лишь начало и на подходе публикация новых партий материалов. И это способно в ближайшие недели либо частично разрядить ситуацию, либо превратить ее в затяжной кризис, где каждый новый файл будет читаться как еще одно доказательство в пользу той или иной политической версии.

Екатерина Мур