Конгресс США обнародовал данные о вербовке Эпштейном 18-летней девушки из России
Представители Демократической партии из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовали новую порцию фото и видео из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди них оказался и скриншот переписки, участники которой обсуждают отправку к Эпштейну 18-летней девушки из России.
Автор сообщений пишет: «У меня есть друг-агент, она прислала мне несколько девушек сегодня. Но она просит по $1 тыс. за девушку. Сейчас пришлю тебе девочек. Может, какая-то подойдет Дж?». Далее контакт отправил имя женщины, ее возраст, рост, вес и физические параметры. В сообщении указано, что женщина прибудет из России.
Всего сегодня было опубликовано около 70 фотографий, включая сильно отредактированные снимки женских паспортов, изображения известных мужчин, связанных с Эпштейном, а также текстовые сообщения о вербовке женщин для Джеффри Эпштейна.
Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в торговле несовершеннолетними. Самой младшей из жертв было 14 лет. Следствие установило его причастность к привлечению и эксплуатации десятков девушек в период с 2002 по 2005 год. Через месяц после ареста Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.
В начале декабря комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал фото виллы Эпштейна на Виргинских островах.