Конгресс США обнародовал данные о вербовке Эпштейном 18-летней девушки из России

Представители Демократической партии из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовали новую порцию фото и видео из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди них оказался и скриншот переписки, участники которой обсуждают отправку к Эпштейну 18-летней девушки из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший президент США Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн в поместье финансиста Фото: President Bill Clinton, Ghislaine Maxwell and late financier and convicted sex offender JeffreyВ Eps / President Bill Clinton, Ghislaine Maxwell and late financier and convicted sex offender JeffreyВ Epstein pose in this handout im Фото: House Oversight Committee Democrats Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Следующая фотография 1 / 15 Бывший президент США Билл Клинтон, Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейн в поместье финансиста Фото: President Bill Clinton, Ghislaine Maxwell and late financier and convicted sex offender JeffreyВ Eps / President Bill Clinton, Ghislaine Maxwell and late financier and convicted sex offender JeffreyВ Epstein pose in this handout im Фото: House Oversight Committee Democrats Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фотография из архива Джеффри Эпштейна Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee / AP Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout / Reuters

Автор сообщений пишет: «У меня есть друг-агент, она прислала мне несколько девушек сегодня. Но она просит по $1 тыс. за девушку. Сейчас пришлю тебе девочек. Может, какая-то подойдет Дж?». Далее контакт отправил имя женщины, ее возраст, рост, вес и физические параметры. В сообщении указано, что женщина прибудет из России.

Всего сегодня было опубликовано около 70 фотографий, включая сильно отредактированные снимки женских паспортов, изображения известных мужчин, связанных с Эпштейном, а также текстовые сообщения о вербовке женщин для Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинениям в торговле несовершеннолетними. Самой младшей из жертв было 14 лет. Следствие установило его причастность к привлечению и эксплуатации десятков девушек в период с 2002 по 2005 год. Через месяц после ареста Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

В начале декабря комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал фото виллы Эпштейна на Виргинских островах.

Кирилл Сарханянц