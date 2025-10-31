Решение британского монарха лишить принца Эндрю всех титулов и почестей вызвало бурную реакцию в СМИ многих стран. Обозреватели отмечают беспрецедентность этого решения, принятого для того, чтобы сохранить авторитет британской монархии.

Фото: Toby Melville / File Photo / Reuters Принц Эндрю (слева) и король Великобритании Карл III

Мы здесь не заодно: король Карл перерезал веревку Эндрю, чтобы спасти репутацию семьи

Выбрасывание за борт бывшего принца стало неизбежным, когда лояльность короля брату вступила в конфликт с задачей по сохранению поддержки общества. Дефенестрация принца Эндрю (буквально «выбрасывание из окна», в данном контексте «изгнание».— “Ъ”), которого теперь будут называть просто Эндрю Маунтбаттен Виндзор, и лишение его столь ценной привилегии королевского статуса — акт крайней безжалостности со стороны короля.

Ущерб, который Эндрю продолжал наносить репутации королевской семьи из-за связи с Джеффри Эпштейном и Гилейн Максвелл, был слишком велик, чтобы король мог не поступить так, как он поступил в четверг вечером. Долгожительство королевы всегда означало, что правление Карла будет относительно коротким, и поэтому одной из его важнейших задач было передать этот институт принцу Уильяму в относительно нормальном состоянии.

Принц Эндрю теряет последние титулы

Эндрю всегда считался любимцем королевы, и, как рассказывали, отношения между матерью и сыном были очень близкими. Однако из-за скандалов королеве пришлось дистанцироваться от Эндрю. Еще в начале 2022 года королева лишила принца Эндрю воинских званий и королевских привилегий, вследствие чего он не мог больше исполнять какие-либо официальные обязанности.

Принц Эндрю будет лишен королевского титула

Эндрю, скандально известный младший брат короля Карла III, будет лишен титула принца. Это экстраординарное наказание, неслыханное в истории современной британской королевской семьи, которое довершит его крах из-за связей с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Эксперты полагают, что Карл действует отчасти из опасений, что непрекращающийся скандал вокруг Эндрю подрывает общественную поддержку монархии. В 2023 году опрос общественного мнения в Великобритании, проведенный Национальным центром социальных исследований, показал, что всего лишь 54% опрошенных заявили, что для Великобритании «очень» или «довольно» важно иметь монархию, по сравнению с 86% в 1983 году.

Король Карл III лишает принца Эндрю титулов и изгоняет его из королевского дома

Лишение британского принца или принцессы этого титула — практически беспрецедентный случай. Последний раз подобное случалось в 1919 году, когда принц Эрнест Август, член королевской семьи Великобритании и одновременно принц Ганноверский, был лишен британского титула за поддержку Германии во время Первой мировой войны.

От дворца стали все настойчивее требовать изгнать принца из Роял-Лодж после того, как в начале этого месяца он отказался от титула герцога Йоркского на фоне новых разоблачений его дружбы с Эпштейном и новых обвинений в сексуальном насилии со стороны одной из жертв Эпштейна, Вирджинии Робертс Джуффре, чьи посмертные мемуары появились в книжных магазинах на прошлой неделе. Однако король пошел еще дальше, наказав его за серьезные проступки и лишив титула принца, который он носил с момента рождения, будучи ребенком монарха, покойной королевы Елизаветы II.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик