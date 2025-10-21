Главные новости за 21 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за размыва грунта в зоне тоннельного коллектора. Провал асфальта глубиной в три метра и площадью в 90 «квадратов» образовался 20 октября на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Пострадавших в результате аварии нет, однако потребовалась эвакуация жильцов дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту, которых разместили в школе № 104. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции.

В Ленобласти два раза объявляли опасность БПЛА. Утром она действовала с 10:46 до 11:07 из-за несанкционированного запуска дрона. Вечером — с 18:15 до 18:38, когда губернатор Ленобласти Александор Дрозденко со ссылкой на военных сообщил, что «направление движения целей не связано с регионом». Во второй раз в Пулково вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В здании Законодательного собрания Санкт-Петербурга днем 21 октября произошло задымление. На место происшествия были вызваны оперативные службы и пожарная техника. При этом в пресс-службе петербургского парламента заявили, что опасности нет. В то же время работников учреждения эвакуировали. Позднее появилось уточнение, что в шахте лифта произошло незначительное возгорание брезента, его ликвидировали до прибытия спасателей. Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники вернулись на рабочие места.

Корректировки в архитектурно-планировочных решения проекта новой сцены Академического Малого Драматического Театра – Театра Европы получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Новая сцена театра откроется на Звенигородской улице и будет рассчитана на 675 зрительских мест. Создание нового театрального пространства предусматривает инновационные, в том числе уникальные решения. В связи с этим необходимо уточнять и корректировать отдельные параметры на разных стадиях реализации проекта. Специалисты также актуализировали техзадание на театральные технологии, решения в части сценической механики, благоустройства и ряд иных решений. При оценке корректировки проект был рассмотрен массив сметной документации.

Приморский райсуд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района» Дмитрия Захарова к четырем с половиной годам в колонии строгого режима за взятки на сумму 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Согласно материалам дела, Захаров с главным бухгалтером Жилкомсервиса №2 Кировского района создали преступную группу для получения взяток от ИП Селезнев К.Ю., ООО «Арби Групп» и ООО «ФЕНИКС». С июня 2018 года по февраль 2021 года контрагенты платили им за общее покровительство, непринятие мер при нарушении условий контрактов и их приоритетное заключение.

Госхолдинг «Россети» до конца этого года может начать модернизацию ВОЛС «Москва — Санкт-Петербург». На первый этап, который соединит кабелем Петербург и Новгородскую область, выделят 2,2 млрд рублей. Строительство магистрали не окажет какого-то серьезного влияния на рынок, считают эксперты, но может сыграть важную роль для обеспечения надежности, особенно в секторе госуправления.

Запустить движение по вновь построенному Большому Смоленскому мосту через Неву планируется в 2027 году. В настоящий момент первый этап строительства новой разводной автомобильной переправы в Невском районе готов на 42%, а второй — на 11%. Общий объем финансирования проекта оценивается в 62 млрд рублей, из которых 15 млрд руб. составляют кредитные средства из федерального бюджета.

Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) опровергли сообщение о том, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге будет завершено к ноябрю 2025 года, а объем инвестиций в проект вырастет с 300 млрд до 600 млрд рублей. ТЭО проекта планируют сформировать к весне 2026 года, заявили в компании. Накануне появилась информация об удвоении инвестиций в связи с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования. Об этом слышали и в администрации Петербурга.

Пушкинский районный суд арестовал начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО до 22 ноября. Согласно сведениям следствия, в июне 2020 года, будучи заместителем начальника ФКУ «УПРДОР Северо-Запад», он договорился с гендиректором одного из обществ с ограниченной ответственностью о помощи в принятии решений при рассмотрении заявок на заключение госконтрактов. Фигурант обеспечил беспрепятственную приемку выполненных работ, скорейшую подготовку, согласование и подписание актов о приемке выполненных работ. После денежные средства были перечислены на расчетный счет общества. За эти действия руководитель организации передал Игорю Глазырину взятку в размере 12 млн рублей.

ПАО «ФосАгро» планирует организовать на своей площадке в Волхове производство пищевых фосфатов и очищенной фосфорной кислоты. Соответствующая информация появилась на портале ФГИС «Экомониторинг». В холдинге планируют заместить иностранную продукцию, используемую при изготовлении колбас, сосисок, хлебобулочных и кондитерских изделий. Работами по организации производства займется АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро» — Ъ), обсуждения продлятся до 20 ноября 2025 года.

Бывший заместитель главы администрации муниципального округа «Аптекарский остров» Юрий Маслов обратился в суд с целью признать увольнение из-за ареста незаконным и восстановить на работе. Моральный вред бывший мундеп оценил в 100 тыс. рублей. Маслов был принят на должность на основании трудового договора от 16 апреля 2024 года. Его уволили 24 декабря, но Маслов узнал об этом лишь 9 января 2025 года. В иске бывший мундеп указал, что не имел доступа к сведениям о фактическом статусе своей трудовой деятельности, так как был задержан полицией 11 декабря 2024 года. С 12 декабря он находился под арестом в СИЗО. Летом следующего года заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы.

АО «Романов», входящее в «Алмаз-Антей», начнет выпускать тяжелые полноприводные грузовики под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод) на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах. На заводе будут выпускать грузовики с колесной формулой 6 х 6 разработки Обуховского завода. В линейку вошли самосвалы БАЗ S32A50, тягачи S34A10 и S35A10 с одним и двумя спальными местами, а также грузовики с бортовой платформой S32A30 и S34A30. Производственная мощность предприятия составляет 2 тыс. единиц техники в год, в 2026 году на нем планируют собрать 600 грузовиков.

По итогам аудита «Таврического» банка временная администрация в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) установила, что обязательства финансовой организации составляют 230,7 млрд рублей, а активы — 93,5 млрд рублей. Такие данные следует из документов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На прошлой неделе суд признал «Таврический» банк банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили АСВ. Исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью, считает конкурсный управляющий.

Скоростные поезда Allegro, ранее курсировавшие между Петербургом и Хельсинки, вышли на новый маршрут. Составы с новым названием Pendolino Plus будут курсировать между столицей Финляндии и Турку. Движение запустят в начале ноября, с середины декабря ex-Allegro также можно будет увидеть на маршруте Хельсинки – Оулу. В каждом из поездов будет более 340 мест. В «Пендолино» появятся два новых класса повышенной комфортности, билеты будут стоить дороже. Финская государственная железная дорога VR отменила скоростные поезда между Хельсинки и Петербургом в марте 2022 года из-за СВО. С тех пор поезда простаивали в депо.

Суд избрал меру пресечения обвиняемым в обмане блогера Александры Митрошиной. Под домашний арест отправили адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву. Они стали фигурантами дела по статье о мошенничестве группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, адвокат получила сведения о наличии у Александры Митрошиной значительной суммы денежных средств, находящихся на счетах в банках, затем сообщила блогеру о необходимости передачи ей и юристу Гольцевой денег для обеспечения сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения вопросов с сотрудниками ФНС России. Александра Мирошина перевела им не менее 41 млн рублей. Волхова и Гольцева распорядились суммой по своему усмотрению. В ходе допроса фигурантки признали вину.