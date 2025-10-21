Движение по Большому Смоленскому мосту через Неву намерены запустить в 2027 году

Запустить движение по вновь построенному Большому Смоленскому мосту через Неву планируется в 2027 году. Об этом стало известно по итогам заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство Большого Смоленского моста через Неву в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смольного Строительство Большого Смоленского моста через Неву в Санкт-Петербурге.

Фото: Пресс-служба Смольного

Уточняется, что в настоящий момент первый этап строительства новой разводной автомобильной переправы в Невском районе готов на 42%, а второй — на 11%. Общий объем финансирования проекта оценивается в 62 млрд рублей, из которых 15 млрд руб. составляют кредитные средства из федерального бюджета.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по планам городских властей, уже в 2026 году Большой Смоленский мост должен быть готов к пропуску судов. Полностью завершить строительство важного объекта транспортной инфраструктуры предполагалось к 2028 году.

Андрей Цедрик