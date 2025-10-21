В Петербурге задержали предпринимателя по обвинению в даче взятки Владимиру Кехману

Главу и владельца компании «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова задержали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бывшему гендиректору гендиректора МХАТа имени Горького Владимиру Кехману, сообщила «Фонтанка» вечером 21 октября.

По информации издания, бизнесмен находился под подпиской о невыезде, однако перестал выходить на связь со следствием, после чего и был задержан.

Следствие считает, что Марат Кагинов приобрел Mercedes V-classe стоимостью 27 млн рублей и внедорожник G-classe той же марки, которые записал на одну из своих фирм и физлицо, а фактически передал Владимиру Кехману в качестве взятки за заключение договора.

По данным Rusprofile, «РСК-Ренессанс» работает в сфере архитектуры с 2017 года. В 2022-2023 годах компания заключила с МХАТ имени Горького четыре контракта на общую сумму 1,2 млрд рублей. Помимо этого, в списке договоров фирмы значатся реставрация здания Биржи на Васильевском острове, а также других объектов культурного наследия.

Артемий Чулков