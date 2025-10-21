Начальника «Центравтомагистрали» арестовали по делу о получении 12 млн рублей взяткой

Пушкинский районный суд арестовал начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина, обвиняемого в получении взятки на сумму 12 млн рублей. Он пробудет в СИЗО до 22 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Господин Глазырин стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Согласно сведениям следствия, в июне 2020 года, будучи заместителем начальника ФКУ «УПРДОР Северо-Запад», он договорился с гендиректором одного из обществ с ограниченной ответственностью о помощи в принятии решений при рассмотрении заявок на заключение госконтрактов. Они касались содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения в 2020-2021 годах.

Таким образом фигурант обеспечил беспрепятственную приемку выполненных работ, скорейшую подготовку, согласование и подписание актов о приемке выполненных работ. После денежные средства были перечислены на расчетный счет общества. Руководитель организации за эти действия передал Игорю Глазырину взятку в размере 12 млн рублей.

Следствие задержало начальника «Центравтомагистрали» накануне. На суде он просил избрать домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд по обвинению во взяточничестве арестовал директора Службы заказчика администрации Приморского района Александра Маслова.

Татьяна Титаева