В Ленобласти объявили отбой опасности БПЛА, Пулково работает в штатном режиме

Опасность атаки беспилотников в Ленинградской области отменена, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме, ограничения не повлияли на операционную деятельность, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«По информации военных, направление движения целей не связано с регионом», — написал глава Ленобласти в своем Telegram-канале.

Ранее Ъ-СПб сообщал, о вводе ограничений в Пулково из-за опасности БПЛА в Ленобласти.

Артемий Чулков