Экс-мундеп Маслов просит признать незаконным увольнение из-за ареста

Бывший заместитель главы администрации муниципального округа «Аптекарский остров» Юрий Маслов обратился в суд с целью признать увольнение из-за ареста незаконным и восстановить на работе. Моральный вред бывший мундеп оценил в 100 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Маслов был принят на должность на основании трудового договора от 16 апреля 2024 года. Его уволили 24 декабря, но Маслов узнал об этом лишь 9 января 2025 год через ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В иске бывший мундеп указал, что не имел доступа к сведениям о фактическом статусе своей трудовой деятельности, так как был задержан полицией 11 декабря 2024 года.

С 12 декабря он находился под арестом в СИЗО. Летом следующего года заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы. Юрий Маслов отметил, в таких обстоятельствах он не имел возможности узнать о своем увольнении. Экс-мундеп считает, что имел уважительные причины отсутствия на рабочем месте.

Юрий Маслов стал одним из фигурантов дела о мошенничестве после продажи чужой квартиры. В преступной схеме, по информации следствия, ему отвели роль сотрудника правоохранительных органов для инсценировки изъятия жилья.

