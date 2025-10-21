Главгосэкпертиза одобрила корректировки в архитектурно-планировочные решения МДТ

Корректировки в архитектурно-планировочных решения проекта новой сцены Академического Малого Драматического Театра – Театра Европы получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы

Нова сцена театра откроется на Звенигородской улице и будет рассчитана на 675 зрительских мест. Создание нового театрального пространства предусматривает инновационные, в том числе уникальные решения. В связи с этим необходимо уточнять и корректировать отдельные параметры на разных стадиях реализации проекта.

«В частности, на повторную экспертизу в рамках экспертного сопровождения были представлены изменения в технико-экономических показателях и архитектурно-планировочных решениях. Они вносились в связи с дополнительной оценкой строительного объема и площади здания театра, изменением его архитектурной планировки»,— уточнила главный эксперт проекта Марина Куртикова.

Специалисты также актуализировали техзадание на театральные технологии, решения в части сценической механики, благоустройства и ряд иных решений. При оценке корректировки проект был рассмотрен массив сметной документации.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что строительство новой сцены МДТ включили в перечень проектов с госфинансированием.

Татьяна Титаева