Главе Жилкомсервиса № 2 Кировского района дали 4,5 года за взятки на 9,5 млн рублей

Приморский райсуд Санкт-Петербурга приговорил генерального директора ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района» Дмитрия Захарова к четырем с половиной годам в колонии строгого режима за взятки на сумму 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Согласно материалам дела, Захаров с главным бухгалтером Жилкомсервиса №2 Кировского района создали преступную группу для получения взяток от ИП Селезнев К.Ю., ООО «Арби Групп» и ООО «ФЕНИКС». С июня 2018 года по февраль 2021 года контрагенты платили им за общее покровительство, непринятие мер при нарушении условий контрактов и их приоритетное заключение.

Помимо лишения свободы, по делу о ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) суд назначил Захарову штраф в размере 19 млн рублей и на пять лет запретил занимать должности, связанные с административной и организационно распределительной деятельностью в сфере ЖКХ. Полученные в качестве взяток 9,5 млн рублей у фигурантов конфисковали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что чиновника из Приморского района арестовали по обвинению во взятке в 965 тыс. рублей.

Артемий Чулков