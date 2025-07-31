В театре поставили сцену со взяткой

Директор МХАТа и Михайловского театра Владимир Кехман стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз Следственный комитет России (СКР) инкриминирует ему получение взятки. По версии следствия, откат в виде минивэна Mercedes V-classe деятель культуры получил от Марата Каргинова, гендиректора компании «РСК-Ренессанс», получившей контракты на проведение реставрационных работ в столичном театре. Обвинение в особо крупной растрате средств при проведении работ господину Кехману было предъявлено ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из первого дела о растрате в отношении Владимира Кехмана появилось еще одно — о получении взятки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Из первого дела о растрате в отношении Владимира Кехмана появилось еще одно — о получении взятки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

История с особо крупной взяткой (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), полученной, по версии следствия, 57-летним Владимиром Кехманом, была выявлена сотрудниками СКР в ходе расследования первого уголовного дела в отношении театрального деятеля.

Как рассказывал ранее “Ъ”, оно было возбуждено в начале июля 2025 года Главным следственным управлением комитета на основании оперативных материалов ФСБ. 9 июля в рамках расследования несколько следственно-оперативных групп провели с десяток обысков и выемок документов у Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял,— Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и Московском художественном академическом театре имени Горького.

В СКР считают, что конкурсы на проведение работ в возглавляемых господином Кехманом учреждениях культуры, оцениваемые в миллиарды рублей, не случайно выигрывали одни и те же компании, а стоимость самого ремонта была значительно завышена.

Так, с 2022 по 2024 год на текущий ремонт во МХАТе имени Горького объявлялись тендеры на 267 млн, 404 млн и 927 млн руб., два из которых, в том числе самый крупный, выиграло столичное ООО «РСК-Ренессанс», учредителем которого является Марат Каргинов.

Следователи не оставили этот факт без внимания и тщательным образом изучили как деятельность самой компании-подрядчика, так и взаимоотношения ее учредителя и Владимира Кехмана. В ходе расследования выяснилось, что, уже будучи банкротом (это произошло в 2015 году после краха его компании JFC, поставлявшей в Россию бананы) с долгами в размере 17,8 млрд руб., господин Кехман не переставал жить на широкую ногу.

Так, в частности, около двух лет назад в его распоряжении оказался особняк за $12 млн, расположенный в поселке Николино на Рублевке, который якобы записан на тещу театрального деятеля. Впечатлили правоохранителей и транспортные средства, которыми пользовался господин Кехман. Например, передвигался он в том числе на минивэне Mercedes V-classe стоимостью 27 млн руб. По данным издания «Фонтанка.ру», автомобиль был приобретен в 2022 году в автосалоне «Автодом Пулково» Маратом Каргиновым, который, помимо ООО «РСК-Ренессанс», является учредителем еще трех петербургских фирм, и зарегистрирован на его компанию.

Как считают в СКР, Mercedes Владимир Кехман получил от господина Каргинова в виде отката за заключение с «РСК-Ренессанс» строительных контрактов, в том числе и на реставрацию здания МХАТа на Тверском бульваре.

Отметим, что в то же время в том же салоне бизнесмен Каргинов купил еще и внедорожник G-classe («Гелендваген»), который был оформлен на жительницу Санкт-Петербурга. Им, как полагает следствие, также пользовался директор МХАТа.

Господа Каргинов и Кехман якобы уже были допрошены в рамках нового уголовного дела в качестве подозреваемых в даче и получении взятки в особо крупном размере соответственно (ч. 5 ст. 291 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Впрочем, как и по делу о растрате, следствие не стало ходатайствовать в Басманном суде столицы об избрании им меры пресечения. В случае с Владимиром Кехманом это, видимо, объясняется наличием у него онкологического заболевания. При этом, по некоторым данным, на все имущество, имеющее, по версии следствия, отношение к Владимиру Кехману, Басманным судом наложен арест.

Комментировать ситуацию в связи с новым уголовным преследованием господин Кехман отказался.

Напомним, что в 2012 году ныне театральный деятель, а в то время предприниматель Владимир Кехман уже привлекался к уголовной ответственности по вызвавшему большой резонанс делу о масштабных хищениях кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Владимира Кехмана вместе с его двумя предполагаемыми сообщниками следственный департамент МВД обвинял в хищении у банков 20,2 млрд руб.

Эти деньги были, говорилось в деле, были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других кредитных учреждениях якобы на закупку бананов, но так и не были возвращены. Впрочем, тогда для бизнесмена все завершилось благополучно. В 2017 году это дело было переквалифицировано с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) на незаконное получение кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ, до 5 лет колонии), что позволило следствию закрыть его по не реабилитирующему фигурантов основанию — в связи с истечением срока давности.

Олег Рубникович