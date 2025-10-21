Дрозденко объявил об опасности прилета БПЛА над Кингисеппским районом

В воздушном пространстве Кингиспепского района объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом 21 октября предупредил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона в личном Telegram-канале написал, что в связи с этим возможно понижение скорости мобильного интернета.

В 11:07 дан отбой воздушной опасности. В регионе зафиксирован несанкционированный запуск дрона. В отношении причастного к запуску беспилотника примут административные меры, заявил господин Дрозденко.

Татьяна Титаева