Адвокату Адвокатской палаты Петербурга избрали домашний арест после обмана Митрошиной

Суд поддержал ходатайство следствия и избрал меру пресечения обвиняемым в обмане блогера Александры Митрошиной. Под домашний арест отправили адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Алису Волхову и юриста Ольгу Гольцеву, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Они стали фигурантами дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В 2023 году Алиса Волхова защищала блогера по делу об уклонении от уплаты налогов. Оно было прекращено в связи с возмещением ущерба.

По информации следствия, адвокат получила сведения о наличии у Александры Митрошиной значительной суммы денежных средств, находящихся на счетах в банках. Затем Алиса Волхова сообщила блогеру о необходимости передачи ей и юристу Гольцевой денег для обеспечения сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения вопросов с сотрудниками ФНС России.

Александра Мирошина перевела им не менее 41 млн рублей. Волхова и Гольцева распорядились суммой по своему усмотрению. В ходе допроса фигурантки признали вину.

Ранее «Ъ» писал, что Арбитражный суд Москвы оставил без движения заявление налоговой инспекции № 33 с требованием признать банкротом блогера-миллионника Александру Митрошину.

Татьяна Титаева