Курсировавшие из Хельсинки в Петербург поезда Allegro выйдут на новые маршруты

Скоростные поезда Allegro, ранее курсировавшие между Петербургом и Хельсинки, вышли на новый маршрут, сообщает Yle. По данным издания, составы с новым названием Pendolino Plus будут курсировать между столицей Финляндии и Турку.

Движение запустят в начале ноября, с середины декабря ex-Allegro также можно будет увидеть на маршруте Хельсинки – Оулу. В каждом из поездов будет более 340 мест. В «Пендолино» появятся два новых класса повышенной комфортности, билеты будут стоить дороже.

Финская государственная железная дорога VR отменила скоростные поезда между Хельсинки и Петербургом в марте 2022 года из-за СВО. С тех пор поезда простаивали в депо.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на ноябрьские праздники между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны».

Андрей Маркелов