Сети тянут волокно

Госхолдинг «Россети» до конца этого года может начать модернизацию ВОЛС «Москва — Санкт-Петербург». На первый этап, который соединит кабелем Петербург и Новгородскую область, выделят 2,2 млрд рублей. Строительство магистрали не окажет какого-то серьезного влияния на рынок, считают эксперты, но может сыграть важную роль для обеспечения надежности, особенно в секторе госуправления.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ПАО «Россети» до конца 2025 года планируют начать строительство единой линии электросвязи «Москва – Санкт-Петербург» с модернизацией подвеса волоконно-оптические линии связи

ПАО «Россети» до конца 2025 года планирует начать модернизацию единой линии электросвязи «Москва — Санкт-Петербург». Первый этап стоимостью 2,2 млрд рублей предполагает прокладку магистрали, а также ремонт подстанций и опор связи на территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. В «МЭС Северо-Запада» подтвердили «Ъ-СПб» эту информацию.

В городе на нескольких участках, в частности через Неву (в районе Литейного моста) и Обводный канал (Атаманский и Предтеченский мосты), трасса пройдет по кабельной канализации, принадлежащей «Ростелекому». В Ленобласти магистраль проведут во Всеволожском и Тосненском районах, а в Новгородской области — в Чудовском, Маловишерском и Окуловском районах.

Оборудование на линии обеспечит пропускную способность не менее четырех спектральных каналов (40 оптических каналов при скорости каждого 100 Гбит/с), следует из проекта.

По информации «Ъ», «Россети» планировали создание единой магистрали электросвязи, строительство которой займет около десяти лет и обойдется компании примерно в 80 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что по окончании реализации проекта «Россети» передадут максимальный ресурс оптоволокон в магистральном кабеле в долгосрочную аренду «Ростелекому». В последние годы госхолдинг активно пытается наращивать свою нетарифную выручку, не связанную с основной деятельностью по передаче электроэнергии в сетях.

Как пояснили «Ъ-СПб» в «МЭС Северо-Запада», передача в аренду ВОЛС на участке «Петербург — Новгород» осуществляться не будет.

Собеседники «Ъ-СПб» на рынке телекома указывают на наличие не менее пяти конкурирующих между собой независимых проектов, соединяющих Москву и Петербург. Среди них второй этап трансъевразийской магистральной линии связи (TEA NEXT), которую реализует «Ростелеком» совместно с Альфа-банком, магистрали «Мегафона», МТС и др.

По мнению главы агентства «Рустелеком» Юрия Брюквина, строительство дополнительной линии связи на этом участке не окажет какого-то серьезного влияния на рынок, но может сыграть важную роль с точки зрения независимости обеспечения надежности, особенно в секторе госуправления.

